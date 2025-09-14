$!Rodada Mexicana 2025 congrega a ciclistas en Imala, Culiacán

Cientos de ciclistas y patinadores participaron este domingo en la actividad denominada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”, que tuvo como punto de salida la carretera a Imala y que contó con la presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien dio el banderazo de arranque.

La rodada inició alrededor de las 5:00 horas desde la salida a Imala en la ciudad de Culiacán. Los participantes recorrieron la ruta que llevó hasta la sindicatura y pueblo señorial, para después avanzar hacia la Cofradía de Imala, sitio conocido popularmente como “Narnia”, donde completaron el circuito con retorno al centro de la comunidad.

El evento estuvo acompañado de un operativo de apoyo por parte de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que se encargaron de la coordinación vial y la atención a los asistentes.