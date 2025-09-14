$!Rodada Mexicana 2025 congrega a ciclistas en Imala, Culiacán

Cientos de ciclistas y patinadores participaron este domingo en la actividad denominada “Aventura Narnia: Rodada Mexicana 2025”, que tuvo como punto de salida la carretera a Imala y que contó con la presencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien dio el banderazo de arranque.
La rodada inició alrededor de las 5:00 horas desde la salida a Imala en la ciudad de Culiacán. Los participantes recorrieron la ruta que llevó hasta la sindicatura y pueblo señorial, para después avanzar hacia la Cofradía de Imala, sitio conocido popularmente como “Narnia”, donde completaron el circuito con retorno al centro de la comunidad.
El evento estuvo acompañado de un operativo de apoyo por parte de Cruz Roja, Protección Civil, Bomberos, Policía Estatal Preventiva y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que se encargaron de la coordinación vial y la atención a los asistentes.
De acuerdo con el mandatario estatal, la rodada busca fomentar la cultura física y contribuir a la reactivación económica de Imala, apoyando a comercios locales como restaurantes, panaderías y raspaderías. La actividad también incluyó un evento de convivencia frente a la iglesia del pueblo, donde se congregaron familias y grupos de ciclistas de distintas edades.
La sindicatura de Imala ha sido sede en fechas recientes de otros eventos recreativos, como el Festival del Raspado, que forman parte de las estrategias de impulso al turismo en la zona rural de Culiacán.
“Sinaloa se activa con ustedes, por ello, la labor que realiza Gobierno del Estado a través de SEBIDES, propicia las condiciones para que el ciclismo, la participación de Sinaloa día con día sea parte de nuestra forma de ser. Estar activados en el ciclismo es la cultura de los sinaloenses”, afirmó Castro Meléndrez.
En esta jornada participaron más de mil 600 ciclistas, patinadores y senderistas, quienes completaron el recorrido, con el pueblo señorial de Imala, como meta.
Cabe agregar que, incentivando la participación se rifaron, entre los participantes, una bicicleta de montaña y dos viajes a Surutato, Badiraguato con cabaña incluida para grupos de 15 y 16 personas.