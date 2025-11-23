$!Rodada Naranja reúne a mil 300 ciclistas en arranque de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género

Con un llamado a promover la eliminación de la violencia contra mujeres y adolescentes desde el espacio público, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este domingo el arranque de la Rodada Naranja, una actividad organizada en el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género. En total participaron más de mil 300 ciclistas, quienes recorrieron la ruta Culiacán–Imala–Sanalona como parte de una jornada deportiva y de concientización social.





La rodada fue impulsada por las secretarías de las Mujeres y de Bienestar y Desarrollo Sustentable, que integraron esta actividad al programa estatal para fomentar la convivencia, el uso de la bicicleta como medio de transporte y la creación de entornos seguros y libres de violencia. Durante el banderazo de salida, Rocha Moya destacó que este recorrido forma parte del inicio del periodo internacional de activismo, una campaña que se replica en diversos países y que busca visibilizar las desigualdades y fortalecer la prevención.





En el trayecto, los grupos de ciclistas expresaron su respaldo a la continuidad de este tipo de acciones, al señalar que contribuyen tanto a la práctica deportiva como a la integración comunitaria. La ruta contó con un operativo de seguridad a cargo de corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, cuerpos de auxilio, Cruz Roja y Protección Civil, con el objetivo de brindar acompañamiento y resguardo a las y los participantes.



