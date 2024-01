CULIACÁN._ Creció en un hogar donde la venta de comida y verdura era indispensable. A la edad de ocho años, Rodolfo Moreno García comenzó en el comercio donde sus padres le enseñaron lo que era ganarse la vida.

“Yo desde que tengo ocho años he trabajado. En la casa, en el mismo mercado y estuvimos en otro pero luego nos vinimos pa’cá al mercado y así, mi vida ha sido así. Desde los ocho años para acá he estado en el Mercado Garmendia”, contó Moreno García.

Al crecer se le dio la oportunidad de que hiciera su propio negocio, fuera del de sus padres y en honor a su apellido, “Moreno” se llama su puesto. Sus otros hermanos tienen también tienen sus propios comercios, sólo que los nombraron diferente.

“Somos una familia de hermanos, cada quien tiene su negocio y ponemos el apellido de cada uno. Mis hermanos venden tacos de carne asada, pues los tacos llevan verdura y yo se los proporciono”, comentó el comerciante.

Su esposa se llama Rosa Irma Sauceda y de vez en cuando le ayuda en el local y a palabras de Rodolfo, es cuando no tiene quién le ayude.

También tiene tres hijos, que con el esfuerzo diario les dio la oportunidad de ir a la universidad y así poder formar su vida.

“Mis hijos cada quien tiene su carrera, un hijo vive en México, otro lo tengo en el otro lado y tengo otro que trabaja en el gobierno. Se acomodaron, estudiaron y se recibieron, gracias a Dios”, mencionó.

Afirmó no querer retirarse del negocio y aunque a veces sea duro, ya se acostumbró al ritmo de vida que tiene.

“Si me retiro pues me da pa’bajo. Me siento muy bien para seguir trabajando. Hasta donde Dios me permita llegar. Solo le pido que esté bien de mis facultades mentales, es lo que le pido nada más, ya lo demás lo hacemos nosotros”, expresó Moreno García.