Rodolfo Valenzuela no descarta participar en próximos procesos internos de Morena

Rodolfo Valenzuela Sánchez no descartó volver a participar en los próximos procesos internos de Morena, luego de reincorporarse al Congreso de Sinaloa tras casi tres meses de licencia.

En rueda de prensa, el Diputado local señaló que continuará atento a los procesos internos del partido, entre ellos la definición de coordinaciones y eventuales candidaturas a distintos cargos públicos.

Dijo que sí buscará participar, aunque todavía no tiene definido para qué cargo.

El Legislador indicó que, si finalmente no participa en este proceso, continuará como Diputado hasta concluir su periodo.

“Ya no sería necesario solicitar licencia, sería hasta el inicio de las campañas y eso es lo que haríamos, y si en dado caso no se da no pasa nada, continuaré como Diputado”, expresó.

Respecto a la posibilidad de regresar a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, señaló que, si se presenta la oportunidad, podría asumir nuevamente esa responsabilidad, aunque será el propio Congreso quien evalúe y determine esa posibilidad.