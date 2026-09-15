Rodolfo Valenzuela no descarta regresar al Congreso de Sinaloa

El Diputado local con licencia, Rodolfo Valenzuela Sánchez, no descartó regresar al Congreso del Estado de Sinaloa, luego de haber solicitado licencia para participar en el proceso interno de Morena, en el que la Senadora con licencia Imelda Castro Castro resultó electa como Coordinadora.

El Legislador señaló que actualmente se encuentra evaluando cuál es el camino que más le conviene seguir, por lo que todavía no existe una fecha definida para su posible regreso al Poder Legislativo, aunque tampoco ha tomado la decisión de mantenerse fuera del Congreso.

Valenzuela Sánchez explicó que en las próximas semanas continuará analizando sus opciones y definirá qué es lo más coherente para su proyecto político, al reconocer que su futuro todavía no está determinado al cien por ciento.

“Yo sigo siendo un Diputado con licencia. No descarto regresar, pero aquí estamos con gusto visitando a los amigos. No descarto regresar, debido a que las coyunturas han cambiado y en las coyunturas de la política de Sinaloa yo también fui elegido por la ciudadanía, en una responsabilidad como Diputado, por lo que posiblemente sí regrese, pero de momento no he tomado la decisión”, expresó.

El Diputado con licencia tampoco descartó participar nuevamente en algún proceso interno de Morena, ya sea para buscar una candidatura a la Presidencia Municipal o incluso para una Diputación federal.

Señaló que, antes de tomar una decisión, deberá valorar los distintos escenarios políticos y las posibilidades que puedan presentarse dentro de su partido.

“Podría ser una Diputación federal, la alcaldía o la Diputación local. Todo depende de las encuestas que realizará el partido. Aún están en proceso de encuestas y, como te digo, ya se reactivó a nivel nacional la convocatoria para coordinadores y, a nivel local, pues pronto va a ser activada también”, comentó.

Hasta el momento, Rodolfo Valenzuela Sánchez mantiene abiertas ambas posibilidades, sin establecer una fecha para su regreso al Congreso ni confirmar una nueva aspiración política.