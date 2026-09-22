Rodolfo Valenzuela retoma su cargo como Diputado local

La Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa dio a conocer el oficio mediante el cual Rodolfo Valenzuela Sánchez notificó su reincorporación como Diputado propietario, luego de permanecer separado temporalmente del cargo.

El Legislador había solicitado licencia para ausentarse de sus funciones a partir del pasado 26 de junio y, una vez concluido este periodo, comunicó formalmente su decisión de regresar a sus actividades dentro del Congreso del Estado.

De esta manera, el Diputado retomará sus funciones como integrante de la Legislatura y podrá reincorporarse nuevamente a las actividades.

Valenzuela Sánchez había solicitado licencia para participar en el proceso interno de Morena para definir la coordinación estatal, contienda en la que finalmente resultó electa la Senadora Imelda Castro Castro.