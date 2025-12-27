$!Ropa interior amarilla, la más buscada en Culiacán para el fin de año

CULIACÁN._ La ropa interior de color amarillo se mantiene como la más buscada en Culiacán durante la temporada de fin de año. Lupita, comerciante local del Centro, explicó que aunque por ahora el movimiento ha sido tranquilo, la preferencia por el color amarillo es clara entre los clientes, impulsados por la tradición de usar esta prenda en Año Nuevo con la esperanza de atraer dinero. “Va a hacer falta amarillo como todos los años, porque el amarillo cómo se vende”, comentó.





Como ocurre cada año, muchas personas dejan este tipo de compras para el último momento, señaló, principalmente hasta recibir su pago de quincena, por lo que esperan mayor afluencia entre el 30 y 31 de diciembre. En comparación con el año pasado, la inversión fue similar, aunque por el contexto económico ha limitado la posibilidad de arriesgar más mercancía, indicó la comerciante. “Ahorita es menos porque ahorita... no hay dinero, no se puede invertir mucho y quedar con mercancía para otro año”.





Lupita afirmó que en términos generales, las ventas han sido buenas y no hay queja por la respuesta de los clientes. Los precios de la ropa interior amarilla van desde los 70 a los 80 pesos, con el objetivo de que más personas puedan adquirirla. La comerciante invitó a la ciudadanía a consumir en locales establecidos y apoyar al comercio local durante esta temporada.