Rosa Elena Millán comenzará campaña con miras a la Gubernatura desde Culiacán

CULIACÁN._ La candidata por la Gubernatura de Sinaloa que representa al partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, comenzará su campaña este domingo en Culiacán.

El evento de arranque de la ex priísta será en el asta bandera que se ubica en el Desarrollo Urbano Tres Ríos a las 5 y media de la tarde.

Millán Bueno estará acompañada del dirigente nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas Maldonado, el dirigente estatal, Juan Ernesto Millán Pietsch, y la candidata a la presidencia de Culiacán, Siria Quiñónez.

La ex titular del Registro Público de la Propiedad entregó su renuncia en febrero, días antes de revelar sus intenciones de aspirar por el Ejecutivo estatal por el partido Fuerza por México.

“Yo siempre dije que íbamos a hacer historia, que íbamos a estar en este proceso en el año de las mujeres, y que íbamos a representar al género en este proceso electoral. Hoy estoy recibiendo la invitación y tengo la firme intención de aceptarla”, mencionó.

“Yo creo que es importante ubicarte en el contexto de cuales son tus causas”.

La candidata ocupó diferentes cargos dentro del PRI, entre los que destacan Secretaria General Adjunta Comité Directivo Estatal del PRI en Sinaloa, Secretaria de Gestión Social, Presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos y Consejera Política Nacional.

Medios de comunicación locales habían documentado la posibilidad de que Millán Bueno se convirtiera en la apuesta del PRI por la Alcaldía de Culiacán, pero esto quedó descartado después del registro del candidato Faustino Hernández Álvarez.

Durante su registro ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa como candidata oficial, reveló que el PRI le había prometido ser la candidata a la Alcaldía de Culiacán pero de último momento no le dieron el espacio.

- ¿Hubo una promesa del PRI de darle la Alcadía?

“Estaba yo en la posibilidad de ser, al final de último momento me dicen que no, lo entendí, más no lo justifiqué, obviamente porque yo creo que no había una razón de peso por la cual ellos me explicaran por qué no iba, pero en verdad les digo, yo ya le di vuelta a la página, yo estoy agradecida con el PRI, me dieron muchas oportunidades que créanme las desquité con todo, le di prestigio a la política, le di resultados, le di honestidad, le di transparencia y en un mundo donde lamentablemente la política no goza de mucho prestigio yo procuré darle prestigio a la política”, compartió.