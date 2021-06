Rosa Elena Millán felicita a Rubén Rocha por su ventaja por la Gubernatura de Sinaloa

La ex candidata a la Gubernatura del partido Fuerza por México, Rosa Elena Millán Bueno, felicitó a su contrincante Rubén Rocha Moya por el triunfo en las urnas, resultado del conteo rápido del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con una muestra de 488 casillas, el IEES determinó la noche de ayer que Rocha Moya obtuvo la Gubernatura de Sinaloa con un máximo de votos de 58.4 por ciento y un mínimo de 55.5 por ciento.

“Ya quedó muy clara la definición de este proceso. Reconozco al ganador, sin duda, Rubén Rocha Moya”, dijo en conferencia de prensa la ex priista.

En marzo, Millán Bueno se retiró del Partido Revolucionario Institucional después de una carrera política de 30 años respaldada en ese instituto político. El motivo de su renuncia al tricolor fue la falta de oportunidad para contender por la Gubernatura.

“Sí , seguiré en la política, creo que mi ADN está hecho de política. Seguramente encontraré los espacios de oportunidad”, comentó.

Tras su salida del PRI, el partido de reciente creación Fuerza por México le propuso ser la candidata al Gobierno del Estado, sin embargo la dirigencia nacional no apoyó su campaña como debería, pues reveló que tuvo que solventar enteramente los gastos relacionados con eventos proselitistas y propaganda.

“ Lamento mucho que no nos hayan dado la importancia que merece Sinaloa. Nos tocó una posición complicada, sin embargo, me siento orgullosa de haber sido la candidata de Fuerza por México”, mencionó.

Según la última actualización del Programa de Resultados Preliminares 2021, Millán Bueno tuvo un porcentaje de voto del 1.13 por ciento.

Debido a esta cifra fue cuestionada por medios de comunicación locales, quienes exponían que para que un partido mantenga el registro debe alcanzar mínimamente el 3 por ciento de votos.

“La elección que cuenta es la de diputados federales, no se si alcance el registro, me parece que no se trabajó para eso”, dijo Millán Bueno explicando que solamente los cargos de elección popular a nivel federal son los considerados para el registro.