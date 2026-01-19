Culiacán
Emergencia

Rosa Guadalupe permanece delicada tras ser herida de bala en persecución armada en Culiacán: Salud Sinaloa

La joven resultó herida de bala en una persecución armada el pasado martes, donde resultó sin vida su novio, Fernando Alan; la joven resultó con heridas se en el tórax y el abdomen
Daniela Flores |
19/01/2026 12:08
El Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo informó que Rosa Guadalupe, la joven que resultó herida durante una persecución armada en Culiacán continúa hospitalizada y en estado delicado.

Este hecho ocurrió el pasado martes 13 de enero en la Colonia Tierra Blanca, y en la que perdió la vida el estudiante universitario Fernando Alan, con quien viajaba en un automóvil.

González Galindo señaló que la paciente fue intervenida quirúrgicamente el mismo día en que ingresó al hospital, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Precisó que las heridas se localizan en el tórax y el abdomen.

