Roxana Rubio no descarta buscar la gubernatura de Sinaloa en 2027

La Diputada local del Partido Acción Nacional, Roxana Rubio Valdez, afirmó que no descarta la posibilidad de contender por la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral de 2027.

Al ser cuestionada sobre eventuales aspiraciones consideró que su trayectoria política y experiencia legislativa le permiten asumir un proyecto de mayor responsabilidad, siempre que exista respaldo ciudadano y consenso social.

“Si en su momento la ciudadanía, el partido y los distintos sectores de Sinaloa, empresarios, trabajadores, jóvenes, organizaciones sociales, consideran que hay que construir una alternativa y que yo puedo encabezarla, no sería un proyecto de Roxana Rubio, sería un proyecto por Sinaloa”, expresó.

Rubio Valdez señaló que su carrera pública es conocida y evaluable pues anteriormente fue presidenta del PAN en Sinaloa y ha sido diputada en dos legislaturas locales.

Aclaró que no se trata de adelantar tiempos ni decisiones, pues actualmente su prioridad es cumplir con su labor legislativa. No obstante, afirmó que cuenta con la experiencia y la capacidad necesarias para asumir retos mayores si así lo demanda el contexto político y social.

Subrayó que cualquier eventual proyecto rumbo a 2027 no podría construirse desde una aspiración personal, sino a partir de un amplio acuerdo entre ciudadanía, partido y diversos sectores del estado.

“La experiencia la tengo y la capacidad también. Eso me permite hablar con claridad y con responsabilidad. Hoy no estoy adelantando tiempos ni decisiones; estoy enfocada en cumplir con mi responsabilidad como diputada y en hacer el trabajo que hoy me corresponde desde el Congreso”, sostuvo.

La diputada reiteró que su enfoque inmediato es seguir dando resultados desde el Congreso, aunque aseguró estar dispuesta a asumir nuevas responsabilidades si las circunstancias así lo requieren.

“Si los tiempos y las circunstancias se acomodan de esa manera, por supuesto que ese sería el camino y estaría muy honrada”, concluyó.