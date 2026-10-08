Roxana Rubio sobre alianza: Si al PRI le toca la Gubernatura, al PAN le tocará Culiacán ‘sí o sí’

La Diputada local del PAN, Roxana Rubio Valdez, afirmó que si en las negociaciones de una eventual alianza electoral rumbo a 2027 al PRI le corresponde postular la candidatura a la Gubernatura de Sinaloa, Acción Nacional buscará quedarse con la candidatura a la Alcaldía de Culiacán.

“Si en dado caso la Gubernatura le toca llegar al PRI, la Alcaldía le tocará al PAN sí o sí”, sostuvo.

Rubio Valdez señaló que está abierta a competir por la Gubernatura, pero también está preparada para buscar la Presidencia Municipal de Culiacán si no obtiene la candidatura estatal.

“Estoy puesta para la candidata a la Gubernatura, pero si no se dan las cosas, estoy lista para ir por Culiacán”, declaró.

La legisladora indicó que el PAN está impulsando que Culiacán sea encabezado por una mujer dentro de una eventual alianza con el PRI y otros partidos.

“En Culiacán estamos pugnando para que sigle el PAN en una alianza y sea mujer”, dijo.

Sobre la posibilidad de que Paola Gárate Valenzuela pudiera competir por la Alcaldía de Culiacán en caso de que la candidatura a la Gubernatura quedara en manos del PAN, Rubio Valdez rechazó ese escenario y señaló que el PRI debería darle un espacio a la priista.

“Eso no va a pasar. Creo que el PRI le debe dar un espacio a Paola”, expresó.

Rubio Valdez reconoció que las negociaciones sobre las candidaturas todavía dependen de cómo se determine qué partido encabezará la candidatura a la Gubernatura, pero aseguró que los partidos ya trabajan en tierra.

“No vamos para nada tarde. Estamos trabajando en tierra todas y todos los que queremos ir en alianza”, sostuvo.

La panista afirmó además que Acción Nacional ya tiene una alianza informal con el PRI, aunque todavía no existe un acuerdo formal.

“Tenemos una alianza cerrada con el PRI. No formal, pero informal sí”, declaró, al señalar que así se lo ha planteado el presidente estatal de su partido.

Sobre una posible candidatura de Morena en Culiacán, Rubio Valdez dijo confiar en que la marca del partido oficialista está desgastada y aseguró estar preparada para competir.

“No se trata de personas, Morena está muy desgastado aquí, es la marca, ya la marca no les va a alcanzar”, afirmó.

Añadió que considera que una de sus principales fortalezas es no pertenecer a Morena.

“Soy una mujer preparada y sobre todo, pues no vengo de Morena. Creo que eso es lo que esa es mi credencial más fuerte, no soy morenista”, señaló.

Rubio Valdez también dijo que mantiene una buena relación personal con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, aunque reprochó que el Ejecutivo estatal no haya convocado al PAN ni a su grupo parlamentario a reuniones.

“No tengo ningún problema con ella, salvo, pues que es morenista y todos los de Morena, pues gobierna muy mal”, concluyó.