Rubén Antonio salió y le prometió a su esposa volver más tarde. A casi un mes, ella lo sigue buscando en Culiacán

CULIACÁN._ Irasema Ochoa toma un respiro y es notorio el esfuerzo que hace por no soltar el llanto.

Recuerda que Rubén Antonio, el trabajador de instalaciones eléctricas que no ha regresado desde el 28 de febrero, su esposo, sigue perdido.

Ella lo espera para que cumpla con la promesa que hizo después de comer aquella tarde en la casa de su madre: “a las 7:00 estás lista porque vamos a salir”.

“Como les vuelvo a repetir, yo no me canso de esperarlo, nada más que me lo devuelvan, no pido otra cosa, no pido nada, nada más que me lo devuelvan, es todo lo que pido”, señaló Irasema.

“Era un día normal, comió, estaba muy tranquilo, pues yo lo conozco, la verdad, él me hubiera dicho ¿sabes qué?, tengo un problema, algo... o hubiera notado algo diferente, pero no, se levantó, fuimos a comer con mi mamá, comió, se fue como si nada, al rato vengo, me dijo, a las 7:00 estás lista, me dijo, porque vamos a salir; ok, le dije yo, y ya no apareció”.