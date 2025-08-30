$!Rubén estaba sentado en un macetero del Hospital Civil de Culiacán cuando las balas le quitaron la vida

CULIACÁN._ Un ataque armado frente al Hospital Civil de Culiacán, registrado la noche del viernes, dejó como saldo tres personas muertas y otras tres heridas de bala, entre ellas una mujer adulta y una menor de edad.

Entre las víctimas fatales se identificó a Rubén, de 61 años de edad, quien habría sido ajeno al hecho y fue alcanzado por las balas.

Según familiares en redes sociales, al momento del atentado el hombre estaba sentado en uno de los maceteros que están afuera del nosocomio, por lo que recibió disparos y perdió la vida en el lugar.