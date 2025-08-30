$!Rubén estaba sentado en un macetero del Hospital Civil de Culiacán cuando las balas le quitaron la vida

CULIACÁN._ Un ataque armado frente al Hospital Civil de Culiacán, registrado la noche del viernes, dejó como saldo tres personas muertas y otras tres heridas de bala, entre ellas una mujer adulta y una menor de edad.
Entre las víctimas fatales se identificó a Rubén, de 61 años de edad, quien habría sido ajeno al hecho y fue alcanzado por las balas.
Según familiares en redes sociales, al momento del atentado el hombre estaba sentado en uno de los maceteros que están afuera del nosocomio, por lo que recibió disparos y perdió la vida en el lugar.
“Se encontraba sentado en un área pública del lugar cuando fue alcanzado por los disparos”, señalaron.
“Queda claro que la violencia continúa afectando a personas ajenas a los hechos, convirtiéndose en víctimas colaterales de ataques armados”.
El ataque se perpetró por un grupo de civiles armados a bordo de un vehículo, quienes se detuvieron frente al área de urgencias del hospital y comenzaron a disparar.
Además de las víctimas humanas, la agresión quedó plasmada en daños a la fachada del inmueble, así como al menos tres vehículos que estaban estacionados y recibieron impactos de bala.