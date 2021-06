$!Rubén Rocha Moya acude a votar en Culiacán; es un voto por la democracia, dice

El candidato de Morena y el Partido Sinaloense prefirió abstenerse de hablar de partidos o invitaciones a la ciudadanía, se limitó a aspirar a una jornada tranquila, luego de los dos meses de campaña.

Hasta el momento, expuso, no se le ha informado de ningún acto de ilegalidad, violencia u otra cosa que altere el proceso electoral, consideró estas acciones como reprobables y que espera que todo se lleve a cabo en orden.

“No me han reportado nada, aspiro que no me han reportado porque no existe ningún problema, cualquier hecho violento es reprobable, no lo podemos admitir”, manifestó.

Respecto a la desaparición de José Alberto Salas Beltrán, secretario del Comité Directivo del PRI Sinaloa, dijo que espera aparezca pronto y con vida.

“En primer lugar que regrese a casa sano y salvo este muchacho y, dos, creo que es un hecho aislado, que no se generalice , que no tengamos violencia”, dijo al unirse al llamado a los tres órdenes de gobierno para que procuren orden en la jornada electoral.