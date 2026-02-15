$!Rugen los motores en el Sinaloa Motor Fest 2026 en Culiacán

Con el rugir de los motores como música de fondo y un ambiente de fiesta, el Parque Acuático de Culiacán se transformó este domingo en el epicentro de la cultura automotriz con la celebración de la primera edición del Sinaloa Motor Fest 2026. Bajo el rayo del sol y en un ambiente catalogado como 100 por ciento familiar, cientos de culiacanenses se dieron cita para ser testigos de una exhibición que combinó la nostalgia de los clásicos con la adrenalina de los vehículos todoterreno.





En el festival hubo variedad, ya que los asistentes pudieron recorrer el Pabellón Off-Road, donde los imponentes razers y camionetas 4x4 captaron la atención de los más aventureros, mientras que el Callejón del Clásico ofreció un viaje al pasado con muscle cars y piezas de restauración impecable. Para quienes buscan la exclusividad, el Exotic & Sport Showcase presumió autos deportivos y de lujo que fueron el blanco de miles de fotografías, mientras que, por su parte, la Moto-Arena vibró con la presencia de diversos clubes de motociclismo que se sumaron a la jornada. Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la convivencia con Navarro, reconocido integrante del programa televisivo Mexicánicos, quien compartió con los aficionados y se convirtió en uno de los principales atractivos en la capital sinaloense.





Janet Faviola Tostado Noriega, Secretaria de Desarrollo Económico Municipal, subrayó que este evento, respaldado por el Ayuntamiento, no solo busca el esparcimiento, sino que es una pieza clave para la reactivación económica de la ciudad. “En este evento de Motor Fest, al igual que en muchos otros, el Ayuntamiento es colaborador, nos sumamos para la realización de estos encuentros que invitan a las familias a salir, disfrutar y convivir”, expresó. La funcionaria también compartió que se buscó consolidar estos espacios públicos como puntos de reunión y sana convivencia ante la respuesta entusiasta de los organizadores y el público. Con esta primera edición, el Sinaloa Motor Fest buscó establecerse como una tradición anual que combine el desarrollo económico con la pasión por las cuatro y dos ruedas.