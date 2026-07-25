Ruido de talleres y negocios concentra denuncias por contaminación acústica en Culiacán

CULIACÁN._ Los talleres y pequeños negocios son el principal origen de las denuncias por contaminación acústica que ha recibido la Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Culiacán durante 2026, informó Jesús Miguel Ibarra Atondo.

El titular de la dependencia indicó que se han recibido alrededor de cinco quejas de este tipo.

Explicó que, aunque las quejas por ruido representan una parte menor de las denuncias que atiende la dependencia, la mayoría proviene de vecinos afectados por actividades comerciales cercanas a sus viviendas.

“Regularmente son los vecinos que viven cerca de negocios los que más denuncian, porque a lo mejor el negocio tiene su tallercito y maquila o rehiletean algo”, señaló.

El funcionadio detalló que, tras recibir un reporte, inspectores acuden al sitio con un equipo para medir los decibeles y verificar si el establecimiento rebasa los niveles permitidos por el reglamento municipal.

En caso de detectar una irregularidad, primero se emite un exhorto para reducir el ruido. Si el problema continúa, realizan una nueva inspección y el expediente puede turnarse a la Coordinación de Inspección y Vigilancia para la aplicación de una sanción económica.

“Hay un procedimiento; primero, hay exhortos y, a veces, puede llegar hasta la conciliación entre vecino y empresario y llegar a un acuerdo”, explicó.

Ibarra Atondo agregó que los ciudadanos pueden presentar sus denuncias directamente en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente, ubicadas en el Centro Municipal de Negocios; o por vía telefónica al número 667 758 0101, extensión 1632.