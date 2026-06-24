Rumbo a 2027: ¿cuántas iniciativas presentaron los aspirantes de Morena durante su labor legislativa?

En las últimos días, diversos funcionarios públicos han solicitado licencia para separarse temporalmente de sus cargos con el objetivo de participar en el proceso interno de Morena que definirá a quien encabezará la coordinación de la Cuarta Transformación en Sinaloa, posición que perfila al eventual candidato o candidata a la Gubernatura en las elecciones de 2027.

Ante este escenario, una revisión realizada por Noroeste a los registros legislativos del Congreso del Estado de Sinaloa, la Cámara de Diputados y el Senado de la República permite conocer cuál ha sido el trabajo parlamentario de algunos de los principales perfiles que buscan participar en la contienda interna.



María Teresa Guerra Ochoa

La Diputada local con licencia, María Teresa Guerra Ochoa, es quien registra la mayor producción legislativa entre los aspirantes analizados.

De acuerdo con la revisión realizada, ha presentado un total de 76 iniciativas. De ellas, seis fueron promovidas de manera individual, nueve en conjunto con otros legisladores y 61 como parte del Grupo Parlamentario de Morena.

El lapso en el que estas propuestas fueron presentadas fue entre el 12 de noviembre de 2024 y el 19 de junio de 2026.

La mayoría de estas propuestas ya fueron aprobadas, particularmente aquellas impulsadas desde la bancada morenista.

En el caso de las iniciativas individuales, a cerca del 80 por ciento ya se le dio una segunda lectura y turnadas a comisiones para continuar su proceso legislativo.

Los temas que predominan en su agenda parlamentaria están relacionados con igualdad de género, seguridad pública y reformas en materia de sanciones penales.



Imelda Castro Castro

La Senadora con licencia Imelda Castro Castro presenta una actividad legislativa más limitada en cuanto a iniciativas propias.

Según la información disponible en la página oficial del Senado de la República, la Legisladora cuenta con cuatro iniciativas individuales, enfocadas en temas relacionados con el fortalecimiento de la economía, derechos culturales y seguridad.

Las propuestas fueron presentadas ante el Senado desde el 31 de octubre de 2024 y el 29 de abril del 2026. Todas fueron turnadas a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión.

Además, aparece una iniciativa promovida junto con el Grupo Parlamentario de Morena para reformar la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la cual también fue enviada a comisión.



Graciela Domínguez Nava

Otra de las figuras de Morena que ha manifestado interés en participar en el proceso interno es la Diputada federal con licencia Graciela Domínguez Nava.

Tras su llegada al Congreso de la Unión ha presentado 14 iniciativas desde el 16 de octubre de 2024 y el 6 de mayo de 2026.

Entre los principales temas abordados destacan propuestas para mejorar las condiciones laborales de pescadores y acuacultores, reformas en materia financiera y medidas para fortalecer la inclusión de personas con discapacidad.

Del total de iniciativas registradas, únicamente dos han sido aprobadas. La mayoría permanece pendiente de análisis en comisiones, mientras que algunas fueron retiradas durante el proceso legislativo.



Jesús Ibarra Ramos

El Diputado federal con licencia Jesús Ibarra Ramos también figura entre los perfiles interesados en competir por la candidatura de Morena.

Desde el 11 de diciembre de 2024 al 18 de marzo del presente año, ha presentado 11 iniciativas enfocadas principalmente en el fortalecimiento de comunidades indígenas, la protección contra fraudes y diversos delitos patrimoniales, así como en garantizar mejores condiciones educativas para niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de sus propuestas ha sido aprobada. Los registros legislativos indican que permanecen pendientes de revisión o fueron retiradas.



Ricardo Madrid Pérez

Aunque pertenece al Partido Verde Ecologista de México, aliado político de Morena, el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez también ha sido mencionado entre los posibles participantes en el proceso político rumbo a 2027.

Ha presentado un total de 35 iniciativas en el periodo que comprende del 16 de octubre de 2024 al 10 de junio de 2026.

Sus propuestas abarcan temas como protección de datos personales, procedimientos penales, acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, bienestar animal, manejo adecuado de residuos y diversas acciones en materia ambiental.

Pese a la cantidad de iniciativas presentadas, únicamente tres han logrado ser aprobadas. El resto continúa en análisis dentro de las comisiones legislativas correspondientes.



El trabajo legislativo como carta de presentación

Los datos revisados son públicos y se encuentran disponibles en los portales oficiales del Congreso del Estado de Sinaloa, la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

La información ofrece una radiografía del trabajo legislativo realizado por quienes hoy buscan posicionarse dentro de Morena y sus aliados para competir por la gubernatura de Sinaloa en 2027.

Mientras avanza el proceso interno y los aspirantes recorren el estado para fortalecer su presencia política, su desempeño en los cargos de representación popular se convierte en uno de los principales indicadores para evaluar su trayectoria y resultados en la función pública.