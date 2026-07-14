$!Rumores sobre regreso de Rocha Moya genera reacciones de la oposición en Congreso

Los partidos de oposición en el Congreso del Estado se pronunciaron sobre los rumores de un posible regreso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y coincidieron en que antes de cualquier decisión deben conocerse los resultados de las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.
Desde el Grupo Parlamentario del PRI, la Diputada local Paola Gárate Valenzuela señaló que, si bien la Constitución no impide que Rocha Moya retome el cargo, el debate no debe centrarse únicamente en la legalidad.
Consideró que también pesan factores como la transparencia, la rendición de cuentas y la información que las autoridades den a conocer sobre las investigaciones.
“Entonces es gravísimo, que siquiera se analiza la posibilidad o se asome, yo quiero pensar que solamente son rumores y rumores feos. Como no hay nada oficial y yo espero que no sea oficial, no quiero especular, a mí, no sé cuál es la postura oficial del partido, pero a mí, no quiero pensar esa posibilidad, porque ya se me haría el extremo”, expresó.
En el mismo sentido, la Diputada Irma Moreno Ovalles afirmó que la prioridad debe ser que la Fiscalía General de la República realice una investigación exhaustiva.
Además, consideró que la versión sobre el eventual regreso del Mandatario podría tratarse únicamente de un rumor para medir la reacción de la ciudadanía.
“Como siempre vemos un Gobierno de Morena evasivo, un Gobierno que le miente a los mexicanos y que protege a sus afiliados y los vemos en todos los estados, no nada más en Sinaloa”, señaló.
El Grupo Parlamentario del PAN también descartó que el regreso del Gobernador sea viable en este momento.
La Diputada local Roxana Rubio Valdez sostuvo que una decisión de ese tipo no sería ética, moral ni justa para la ciudadanía y opinó que, por ahora, todo apunta a que se trata únicamente de especulaciones.
“Yo creo que es un rumor que la verdad no me gustaría pensar que sea cierto, yo no creo que pase eso”, comentó.
Legisladores del PRI y del PAN hicieron un llamado a las autoridades federales para que informen con claridad sobre el avance de las investigaciones y presenten resultados, al considerar que la ciudadanía merece certeza y transparencia sobre este caso.