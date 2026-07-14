$!Rumores sobre regreso de Rocha Moya genera reacciones de la oposición en Congreso

Los partidos de oposición en el Congreso del Estado se pronunciaron sobre los rumores de un posible regreso del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y coincidieron en que antes de cualquier decisión deben conocerse los resultados de las investigaciones derivadas de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos.

Desde el Grupo Parlamentario del PRI, la Diputada local Paola Gárate Valenzuela señaló que, si bien la Constitución no impide que Rocha Moya retome el cargo, el debate no debe centrarse únicamente en la legalidad.

Consideró que también pesan factores como la transparencia, la rendición de cuentas y la información que las autoridades den a conocer sobre las investigaciones.

“Entonces es gravísimo, que siquiera se analiza la posibilidad o se asome, yo quiero pensar que solamente son rumores y rumores feos. Como no hay nada oficial y yo espero que no sea oficial, no quiero especular, a mí, no sé cuál es la postura oficial del partido, pero a mí, no quiero pensar esa posibilidad, porque ya se me haría el extremo”, expresó.