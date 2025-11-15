$!Ruptura de línea deja sin agua a colonias del sur de Culiacán

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que la madrugada de este sábado se registró la ruptura de una línea de 36 pulgadas que distribuye el agua producida en la Planta San Lorenzo, ocasionando afectaciones inmediatas en colonias de la zona sur de la ciudad.

La paramunicipal explicó que, debido a esta falla, los habitantes del sector sur estarán experimentando bajas presiones o incluso la falta total de servicio en el transcurso del día.

“Debido a esto, las colonias de la zona sur de Culiacán estarán presentando bajas presiones o faltas de servicio a partir de este momento”, señaló en su comunicado.