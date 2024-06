La señora Ruth Reyes, de 56 años, es madre, abuela y ahora graduada del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa.

Ruth culminó sus estudios de bachillerato para demostrarle a su hijo, que había postergado su carrera educativa, que no existen limitantes para estudiar.

Ruth culminó su bachillerato en la preparatoria en el plantel 27, Licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna, del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa en la ciudad de Culiacán.

Después de tres años de combinar su rol de madre de familia, de empleada doméstica y estudiante por las noches, Ruth comparte que culminar sus estudios de preparatoria siempre estuvo en su mente.

“Era algo que yo siempre había querido, pero por circunstancias de la vida no lo había hecho. Estaba trabajando cuando dijeron que había la oportunidad de estudiar la preparatoria, que estaba abierta la convocatoria para entrar a estudiar en el turno de la noche que si tenía alguien yo conocido que quisiera terminar su preparatoria: pues yo, rapidito les dije: yo, y ellos me ayudaron a inscribirme y comencé con las clases”, expuso.

“Mis hijos están orgullosos de mí, la mayor es Licenciada en Gastronomía y yo me metí a estudiar para demostrarle a mi hijo más pequeño que no quiso continuar sus estudios cuando culminó la preparatoria durante la pandemia y ponía muchos pretextos, hasta que le dije que me iba a meter a estudiar yo, para que viera que sí se podía y se lo demostré. Ahora va a retomar sus estudios para cursar la carrera de Ingeniería Industrial”.

Durante tres años invirtió horas que pudieron ser de sueño y tiempo libre para sacar adelante la meta de concluir la preparatoria.

“Mis tareas yo siempre las hacía en mi casa ya en la noche, después de terminar mis quehaceres, yo me ponía hacer mis tareas. Yo entregaba mis tareas a la una o dos de la mañana en línea, todo lo subíamos a la plataforma o a los correos de los maestros. A mí no me gustaba tener atrasadas mis tareas, yo en mis fines de semana yo me aplicaba haciendo tareas”, señaló.