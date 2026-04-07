$!‘Sabemos que va a regresar’, expresa Elizabeth Montoya sobre Sergio Torres

Montoya Ojeda señaló que, aunque no hay una fecha definida para su reincorporación a las actividades públicas, existe confianza en su recuperación y eventual regreso.

“Seguiremos trabajando de manera firme, como siempre lo ha hecho nuestro amigo Sergio Torres, como nos ha indicado y como nos ha dado su buen ejemplo. Decirles que a partir de este momento iniciamos una buena etapa, pero una etapa donde sigue incluido nuestro amigo Sergio Torres”, expresó la legisladora.

La diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda informó que el diputado Sergio Torres Félix presenta una evolución favorable en su estado de salud y se mantiene en proceso de recuperación, acompañado de su familia y bajo atención médica.

“Estamos esperando su recuperación, va bien gracias a Dios, está en su casa, está en su con su familia, está rodeado de mucho amor y bueno, pues próximamente no sabemos cuándo, pero sabemos que va a regresar y lo estamos esperando con mucho amor, con mucho entusiasmo porque es un buen hombre, es un hombre que siempre ha dado la cara por todos los sinaloenses”, indicó.

De acuerdo con la diputada, las expectativas médicas son positivas, aunque el proceso será paulatino.

“Hay buenas expectativas por parte de los médicos. Eh, obviamente el proceso de mi amigo Sergio Torres y diputado es un proceso más lento que el mío, pero va muy bien, gracias a Dios”, explicó.

Agregó que el legislador se encuentra cumpliendo con su tratamiento.

“Él está en su casa, está con su familia, está bien atendido, está llevando a cabo sus terapias, está con su medicamento y está en muy buenas manos. Yo tengo muy buena comunicación con su familia”, afirmó.

La diputada reiteró que, mientras continúa su recuperación, el equipo legislativo seguirá con las labores y proyectos en curso, manteniendo la línea de trabajo que ha caracterizado al diputado.