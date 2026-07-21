$!Sabuesos Guerreras exige frenar exhumaciones en Panteón 21 de Marzo, en Culiacán, ante rezago forense

“No tiene caso que saques para volver a tener ahí, darle otra desaparición, sería la cuarta, la quinta desaparición, entonces, creo que es mejor quitar el rezago”, informó Cruz Bernal.

La lideresa del colectivo, María Isabel Cruz Bernal, sostiene que extraer más cuerpos sin procesar los que ya se encuentran en resguardo solo agrava el problema administrativo y forense.

Ante la profunda crisis de identificación humana que atraviesa la entidad, el colectivo Sabuesos Guerreras ha solicitado formalmente que se mantengan suspendidos los trabajos de exhumación en el Panteón 21 de Marzo, en Culiacán.

Para las buscadoras, el hecho de que restos humanos sean recuperados para luego permanecer almacenados sin nombre ni identidad constituye un ciclo repetitivo de desaparición que afecta la dignidad de las víctimas y el derecho de las familias a la verdad.

En ese sentido, han condicionado la reanudación de estas tareas a que primero se logre dar identidad a las decenas de personas que fueron extraídas en etapas previas del mismo cementerio.

De acuerdo con la líder del colectivo, actualmente existe un acumulado de entre 50 y 80 cuerpos que fueron sacados del Panteón 21 de Marzo y que aún no han sido entregados a sus deudos por falta de resultados genéticos o procesales.

“Nosotras hemos sido una de las que hemos pedido que se detenga eso por el momento hasta que no se identifiquen”, señaló.

A pesar de estas exigencias, la agrupación reconoció que existe una dinámica de trabajo coordinada con el Servicio Médico Forense y el Centro de Resguardo e Identificación Humana, lo cual ha permitido avances recientes en otros puntos de la entidad.

La labor de acompañamiento y presión hacia las autoridades forenses ha derivado en la identificación de 18 personas en El Verde, Concordia.

Entre los casos destacados se encuentran los hallazgos en las fosas de Recoveco y la localización de tres turistas originarios de Querétaro que habían desaparecido en el puerto de Mazatlán.

Asimismo, se confirmó que dentro de estos procesos positivos se incluyó la identificación de diez mineros que ya forman parte de las estadísticas de regreso a casa.

Aunque estas cifras representan un alivio para varias familias que integran Sabuesos Guerreras, el colectivo enfatizó que la lucha continúa mientras existan restos sin identificar en los centros de resguardo y personas que aún no han sido localizadas.