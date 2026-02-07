Sabuesos Guerreras exige información clara sobre hallazgos en fosa de Concordia

Tras el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en Concordia, el colectivo Sabuesos Guerreras A.C. exigió a las autoridades garantizar información clara y un manejo adecuado de la evidencia.

Mediante un comunicado urgente, el colectivo dirigió un exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda y al Gobierno de Sinaloa.

“Hacemos un exhorto directo a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno del Estado de Sinaloa para que cumplan con su deber de informar de manera digna y constante”.

Sabuesos Guerreras pidió que se emitan boletines informativos actualizados para las familias que no pueden acudir al sitio.

“Exigimos que se emitan comunicados constantes con información clara y específica para las familias que no pueden estar presentes físicamente en el sitio. La incertidumbre es una forma de tortura; las familias necesitan saber qué se está encontrando para identificar posibles señales de sus tesoros”, precisó.

El colectivo también reiteró la necesidad de respetar la cadena de custodia durante la extracción de restos.

“Es estrictamente necesario permitir que las autoridades realicen la extracción y el procesamiento bajo los protocolos técnicos adecuados para no contaminar la evidencia y asegurar que la cadena de custodia sea sólida. Un error en el manejo de los cuerpos hoy, es una identificación fallida mañana”.

Además, expresó solidaridad con las familias que siguen a la espera desde casa.

“Nuestra labor es buscar, nuestra meta es encontrar y nuestra exigencia es que regresen con dignidad”.