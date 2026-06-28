Sabuesos Guerreras exige intervención de la Gobernadora tras localizar tres cuerpos con signos de violencia

El colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras A.C. hizo un llamado público y directo a la gobernadora de Sinaloa para que intervenga de manera urgente en la coordinación de las instituciones encargadas de atender los hallazgos de personas desaparecidas, luego de que este domingo localizaran tres cuerpos con signos de violencia en El Guasimal, en Culiacán.

A través de un pronunciamiento, la organización señaló que, mientras las familias realizan en campo una labor que corresponde al Estado, continúan enfrentando falta de coordinación institucional y ausencia de respuestas oportunas por parte de las autoridades.

“Es momento de poner orden”, expresó el colectivo en un comunicado publicado en redes sociales al cuestionar el funcionamiento de las mesas de seguridad, las cuales, afirmó, han fallado en garantizar la protección de las familias buscadoras durante las jornadas de búsqueda.

Las integrantes también criticaron la ausencia de grupos de reacción inmediata y señalaron que la falta de resguardo en los puntos de búsqueda representa un acto de negligencia que pone en riesgo a quienes participan en estas labores.