$!Sabuesos Guerreras exige mayor seguridad en jornadas de búsqueda de desaparecidos

“Nos sentimos desprotegidas, solo nos acompañó una patrulla de la Policía Estatal, a quien reconocemos su labor, y allá por la salida sur nos alcanzó la Guardia Nacional porque siempre se les poncha la llanta, que creo es una mentira ya muy pasada de moda”, se lee en el mensaje del colectivo en Facebook.

“Le pregunto al Secretario de Gobierno, que se jacta de decir que tenemos la máxima seguridad que es una mentira, si en algún lugar se da un hallazgo para regresar al siguiente día ya no nos proporcionan la seguridad necesaria y si hay otras actividades no es nuestro problema, ustedes deben responder y sobre todo solucionar, y si no pues ustedes salgan de sus escritorios y de su confort para que busquen a los que nos hacen falta”.