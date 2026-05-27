Sabuesos Guerreras interpone queja ante órgano interno de la FGE por comentarios revictimizantes

El colectivo Sabuesos Guerreras interpuso una queja formal ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa por los comentarios que calificaron como revictimizantes por parte de una servidora pública hacia madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, el colectivo informó que la denuncia fue presentada para que se lleve a cabo la investigación correspondiente y adelantó que también acudirán a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para continuar con el proceso.

“Como todo proceso debe ser formal el día de ayer pusimos la queja en el Órgano interno de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa”, expresaron.

Sabuesos Guerreras reclamó particularmente expresiones como “eduquen a sus hijos”, al considerar que ese tipo de declaraciones estigmatizan y responsabilizan indirectamente a las víctimas de desaparición.

“A todos los que tienen una lucha genuina como la nuestra les abrazamos el alma y hasta encontrarlos”, señalaron.

El colectivo sostuvo que ninguna persona desaparecida pierde sus derechos o dignidad independientemente de su historia de vida y exigió que las instituciones actúen con sensibilidad humana y apego a los derechos humanos.

Además, agradecieron a las personas que difundieron su denuncia y mostraron solidaridad con las familias buscadoras, al tiempo que lamentaron los comentarios de juicio y descalificación recibidos en redes sociales.

Sabuesos Guerreras reiteró su exigencia de trato digno y garantías de no repetición para las víctimas y colectivos de búsqueda.