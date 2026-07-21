$!Sabuesos Guerreras lanza ‘Voces que buscan’ para fortalecer el acceso a la justicia en Sinaloa

Con el objetivo de transformar la impotencia de las familias en herramientas para la búsqueda de justicia, el colectivo Sabuesos Guerreras presentó formalmente el proyecto “Voces que Buscan”. María Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo Sabuesos Guerreras, compartió que esta iniciativa surge como respuesta a los complejos laberintos administrativos, expedientes estancados y términos legales incomprensibles que enfrentan diariamente quienes buscan a un ser querido en la entidad. “El proyecto busca que las familias cuenten con mayores herramientas para dialogar con las autoridades, solicitar actuaciones concretas, dar seguimiento en sus casos y participar en las decisiones relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos”, informó.

El programa cuenta con el respaldo financiero del Fondo Canadá para Iniciativas Locales, lo que permitirá a la organización desarrollar una estructura de acompañamiento técnico y jurídico para las víctimas colaterales de la desaparición forzada en Sinaloa. La intención primordial es dotar a las familias de los conocimientos necesarios para que puedan interactuar de manera informada con las autoridades, comprendan sus expedientes y exijan actuaciones concretas en las investigaciones. La estrategia de trabajo se divide en cuatro ejes fundamentales y el primero contempla la creación de metodologías y guías prácticas que simplifiquen los derechos y procedimientos legales. Como segundo punto, se impartirán talleres de formación jurídica y atención psicosocial, incluyendo un componente especializado en el autocuidado de niñas, niños y adolescentes afectados emocionalmente por la ausencia de un familiar. El tercer eje busca establecer mesas de diálogo con la Fiscalía General del Estado y las comisiones de búsqueda para mejorar la coordinación institucional. Finalmente, se lanzará una campaña de sensibilización que pretende alcanzar a más de 5 mil personas a través de diversas plataformas digitales y medios locales, promoviendo una sociedad más solidaria y menos proclive a la revictimización. Aunque el proyecto tiene como meta directa la capacitación de 120 familias, el colectivo enfatizó que la convocatoria está abierta a quienes necesiten orientación, extendiendo su alcance a zonas con necesidades urgentes de información como Costa Rica, Navolato y Guasave.