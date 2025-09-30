Sabuesos Guerreras no ve resultados positivos en visitas periódicas del Gabinete de Seguridad a Culiacán

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Sabuesos Guerreras expresó su inconformidad ante la falta de resultados positivos tras las visitas periódicas del Gabinete de Seguridad federal a Culiacán.

Desde julio, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad se ha reunido cada dos semanas en la capital sinaloense como parte de una estrategia para atender la violencia en la región.

María Isabel Cruz Bernal, lideresa del colectivo, señaló que no se perciben mejoras.

“Pues sí vemos el cambio, pero para mal, porque no vemos que esto pare, tampoco vemos que intimide a las personas que están pues haciendo todo este relajo”, afirmó.

Cruz Bernal también advirtió que esta estrategia podría estar generando mayores riesgos para la población civil.

“Creo que más nos ponemos a peligro a la ciudadanía y prueba de ello pues ahí está. Todos los daños colaterales que ha dejado esto a las familias afectadas, y eso pues preocupa. Creo que no es la solución, fuerza con más fuerza”, concluyó.

El colectivo ha insistido en la necesidad de estrategias integrales y de atención a las víctimas, más allá del uso de la fuerza como única respuesta frente a la inseguridad.