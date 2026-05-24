Sabuesos Guerreras reclama trato digno y respeto a madres buscadoras

CULIACÁN._ El colectivo Sabuesos Guerreras compartió un video en redes sociales en reclamo a las autoridades, manifestando que las madres buscadoras no requieren de juicios morales por parte de los funcionarios que tienen la obligación institucional de atenderlas con respeto y dignidad.

A través de la publicación, el grupo buscador de personas desaparecidas calificó como ofensivo e inaceptable que servidores públicos utilicen expresiones como “eduquen a sus hijos”.

“Señora Fiscal, vea esta señora nos acaba de decir que eduquemos a nuestros hijos, nos acaba de ofender diciendo que debemos de educar a nuestros hijos”, reclamó el colectivo en el video que muestra a una perito de la Fiscalía General de Sinaloa.