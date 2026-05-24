Sabuesos Guerreras reclama trato digno y respeto a madres buscadoras

CULIACÁN._ El colectivo Sabuesos Guerreras compartió un video en redes sociales en reclamo a las autoridades, manifestando que las madres buscadoras no requieren de juicios morales por parte de los funcionarios que tienen la obligación institucional de atenderlas con respeto y dignidad.
A través de la publicación, el grupo buscador de personas desaparecidas calificó como ofensivo e inaceptable que servidores públicos utilicen expresiones como “eduquen a sus hijos”.
“Señora Fiscal, vea esta señora nos acaba de decir que eduquemos a nuestros hijos, nos acaba de ofender diciendo que debemos de educar a nuestros hijos”, reclamó el colectivo en el video que muestra a una perito de la Fiscalía General de Sinaloa.
Para Sabuesos Guerreras, estas frases insinúan que las víctimas son las responsables de su propia desaparición o asesinato.
Ante estos señalamientos, el colectivo fue enfático al declarar que ninguna persona desaparecida pierde su dignidad ni sus derechos, independientemente de su historia de vida.
El pronunciamiento también hace un llamado directo a las instituciones forenses, instándolas a actuar con profesionalismo, sensibilidad humana y apego a los derechos humanos.
Las integrantes del colectivo denunciaron que el actuar institucional no debe partir de prejuicios o estigmas que lastiman aún más a las familias que ya atraviesan por el dolor de la ausencia.
Finalmente, Sabuesos Guerreras exigió trato digno y garantías de no repetición para todas las víctimas y los colectivos de búsqueda.
El grupo subrayó que la labor de una madre que busca a su hijo o hija es una tarea que no debe ser castigada con la revictimización, un acto que consideran intolerable.