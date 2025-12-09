$!Saca Protección Civil 20 kilos de pirotecnia de las calles de Culiacán

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán aseguró 20 kilogramos de diversos productos elaborados con pólvora, como resultado de los recorridos permanentes de inspección que mantiene el personal durante el operativo antipirotecnia.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de PC Culiacán, confirmó el nuevo aseguramiento y explicó que con estas acciones preventivas se busca evitar que este tipo de artefactos lleguen a los hogares.

El funcionario municipal subrayó que estos productos ponen en riesgo la integridad física de niños, jóvenes y adultos, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Los elementos de Protección Civil Municipal localizaron el material de pirotecnia que estaba a la venta en diversos comercios de la capital sinaloense.