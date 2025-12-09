$!Saca Protección Civil 20 kilos de pirotecnia de las calles de Culiacán

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Culiacán aseguró 20 kilogramos de diversos productos elaborados con pólvora, como resultado de los recorridos permanentes de inspección que mantiene el personal durante el operativo antipirotecnia.
Jesús Bill Mendoza Ontiveros, titular de PC Culiacán, confirmó el nuevo aseguramiento y explicó que con estas acciones preventivas se busca evitar que este tipo de artefactos lleguen a los hogares.
El funcionario municipal subrayó que estos productos ponen en riesgo la integridad física de niños, jóvenes y adultos, especialmente durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Los elementos de Protección Civil Municipal localizaron el material de pirotecnia que estaba a la venta en diversos comercios de la capital sinaloense.
Entre los puntos de venta detectados se encuentran una cremería ubicada en la colonia Esthela Ortiz, un abarrote del sector Las Cucas y una mercería en el Infonavit Humaya.
La campaña bajo la cual se realizan estos decomisos se denomina “En Culiacán evitamos la pirotecnia, no es un juego, es un arma y es letal”.
“No nos vamos a cansar de hacer un llamado a los padres de familia para que no les compren cohetes a sus hijos porque son un peligro, mejor cómprenles un juguete educativo, un libro que les deje aprendizajes, una pelota para fomentar el deporte y la convivencia”, sostuvo Bill Mendoza.
Finalmente, reiteró la solicitud a la ciudadanía para que reporte al número de emergencias 911 los lugares donde se vendan productos de pirotecnia, a fin de que las autoridades puedan actuar en coordinación con seguridad pública.