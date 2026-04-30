Sacan a prensa de audiencia por asesinato de Ricardo Mizael; la volvieron privada

La audiencia inicial para acusar a Jesús Abraham “N”, por el asesinato del joven Ricardo Mizael, fue cambiada de pública a privada por la Jueza de Control.

La solicitud fue valorada por la Jueza luego de que la solicitud fue hecha por la asesoría victimal y respaldada por los agentes del Ministerio Público y la defensora pública.

Esta audiencia, bajo la causa penal 431/2026, estaba programada para el miércoles, pero Jesús Abraham solicitó a la Jueza ser defendida por un abogado particular que ya lo defendía en otra causa.

Este jueves no se presentó el abogado particular, y el indiciado no supo lo que había pasado con la solicitud de su familia y abogado.

Después de dar por iniciada la audiencia, la asesora victimal hizo la solicitud de que la audiencia fuera privada y fue apoyada por la defensa.

La justificación por la que la Jueza decidió hacer privada la audiencia fue para proteger el interés de la niñez y por la naturaleza del crimen.

La audiencia se realiza en el Centro de Justicia Penal y Oral de Aguaruto.