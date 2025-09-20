‘Sacudida’ en Gobierno del Estado va para fortalecer resultados: Diputada

Los cambios en el Gabinete del Gobernador Rubén Rocha Moya están dirigidos a fortalecer los resultados de la administración estatal, apuntó la Diputada María Teresa Guerra Ochoa.

La Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado enfatizó que la rotación de funcionarios son positivas siempre y cuando sean para mejorar en rendimiento.

“Son sacudidas que se dan, obviamente, en los gobiernos, y que van encaminadas también a fortalecer resultados”, declaró Tere Guerra.

“Confío que la decisión que está tomando son para dar más resultados. Siempre son buena”, comentó.

La Legisladora subrayó que, ante el panorama adverso que atraviesa Sinaloa, agravado por la crisis de seguridad que ha impactado al resto de sectores, era necesaria una evaluación del funcionariado.

En ese sentido, dijo, resulta importante también de cara al cierre de la gestión de Rocha Moya como mandatario.

“Queda el último tercio de su Gobierno en una situación compleja. Está obligado a hacer una revisión de quién está dando resultados y dónde falta”, manifestó Guerra Ochoa.