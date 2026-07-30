$!Sader iniciará el lunes pago de apoyo de 800 pesos a productores de maíz en Sinaloa: agricultor

Tras la reunión de una comitiva de productores con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural este viernes, Lim explicó que el universo de beneficiarios en Sinaloa asciende a entre 26 mil y 27 mil productores, por lo que los pagos continuarán conforme se validen los expedientes.

Aseguró que al menos 6 mil productores ya aparecen “en positivo”, es decir, que cumplieron con todos los requisitos para recibir el recurso.

A partir del próximo lunes 3 de agosto iniciará la dispersión del apoyo federal de 800 pesos por tonelada para productores de maíz del ciclo agrícola 2025-2026, informó el productor y dirigente agrícola Martín Lim.

“Hasta el día de hoy más de 6 mil productores ya están en positivo; positivo significa que ya se solventaron todas las necesidades o requisitos que debe de llevar el productor para su pago. El lunes inicia la dispersión de los recursos económicos”, declaró.

Precisó que el martes sostendrán una nueva reunión para verificar que los depósitos efectivamente hayan llegado a las cuentas bancarias de los productores y confirmar que el proceso comenzó conforme a lo anunciado.

“El martes ya nos vamos a dar cuenta que en las cuentas de bancos de los productores ya ingresó el dinero. Si nosotros conocemos a los productores, les vamos a llamar por teléfono para que verifiquen”, comentó.

El apoyo de 800 pesos forma parte del esquema que permitió integrar un precio de 6 mil pesos por tonelada de maíz durante este ciclo agrícola, compuesto por 4 mil 300 pesos aportados por los industriales, 400 pesos del Gobierno del Estado, 800 pesos de Sader y 500 pesos de FIRA.

“Sader le estamos reclamando los 800 pesos para los 27 mil productores del estado. Los 400 del Gobierno del Estado sí están cayendo, aunque a cuenta gotas”, señaló.

Añadió que, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales, una vez entregado el apoyo de Sader podrá continuar el proceso para la liberación de los 500 pesos correspondientes a FIRA.

Durante la visita a las oficinas de Sader, Lim aseguró que la comitiva constató que el personal trabaja en la revisión de expedientes para agilizar los pagos.

“Nos consta que trabajando sí están hasta el día de hoy”, expresó.