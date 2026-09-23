$!Sader plantea banco para pequeños agricultores de Sinaloa

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural planteó crear un banco en Sinaloa para financiar a pequeños productores que actualmente no pueden acceder a créditos por falta de garantías.
La propuesta fue presentada este miércoles por la Secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, durante una reunión con productores agrícolas y autoridades estatales en Palacio de Gobierno, en Culiacán.
López Gutiérrez señaló que, como ejercicio inicial, un esquema que atendiera a 20 mil productores con créditos de 50 mil pesos requeriría alrededor de 100 millones de pesos.
“Ahorita me llevo la tarea de esta parte de los que no tienen garantías, es importante verlo, y ya hice aquí mis cuentas, si tenemos tan sólo con 20 mil productores de 50 mil pesos, nos salen 100 millones de pesos”, dijo.
“Y se hace un banco, si ahorita en este proceso lo logramos tener, ustedes tendrían un banco propio, y entonces ese banco de Sinaloa, hay que ver cómo lo hacemos crecer para que los financie, y este es uno de nuestros principales objetivos”, agregó.
La funcionaria planteó que el financiamiento sea parte de una estrategia para reducir los costos de producción agrícola, ante la caída de los precios internacionales del maíz.
En ese sentido, propuso que Sinaloa produzca sus propias semillas con apoyo del Inifap, para que los agricultores puedan adquirirlas a menor costo.
“Nuestro primer objetivo es que Sinaloa tenga sus semillas, su siguiente objetivo es que Sinaloa tenga un sistema de producción que le permita la planeación de la cual todos han estado hablando. Un tercer objetivo es el almacenamiento, otro objetivo que tenemos que tener pues es su banco”, expuso.
Además, informó que se abrirá el registro para productores de trigo para comenzar con el pago de apoyos compensatorios al precio de comercialización y anunció que el frijol será incorporado a los esquemas de apoyo de Cosechando Soberanía.
Durante el encuentro, el director de FIRA, Alan Elizondo Flores, informó que el organismo participará en Cosechando Soberanía mediante créditos, seguros agrícolas y coberturas de precios.
Los pequeños productores podrán acceder a créditos de hasta un millón 300 mil pesos, con una tasa preferencial de 9 por ciento, mientras que para productores asociados como persona moral el financiamiento podrá alcanzar los 8 millones de pesos.
FIRA estimó que con estas herramientas el costo promedio de producción de una hectárea de maíz podría bajar de 54 mil a 49 mil pesos.
La Gobernadora Graciela Domínguez Nava señaló que la agricultura ocupa un lugar central en la economía de Sinaloa y destacó la importancia de mantener una comunicación directa entre los productores y los gobiernos estatal y federal.
“Para nuestra economía en Sinaloa, la agricultura con mayor razón es el sector que está en el centro de nuestra economía y que de ahí tiene un impacto en las demás actividades económicas de nuestro estado”, dijo.
Domínguez Nava reiteró que su administración mantendrá el diálogo con los productores para atender las problemáticas del sector y fortalecer la actividad agrícola.
“Decirles que de nuestra parte siempre habrá un diálogo directo y sé que también de las autoridades federales, aquí está la secretaria, que no es la primera vez que se ha reunido con ustedes, lo ha hecho en la Ciudad de México junto con su equipo y también ha estado acá en Sinaloa, es decir, no es la primera vez que tendremos este encuentro”.
El secretario estatal de Agricultura, Ismael Bello Esquivel, reconoció el trabajo de López Gutiérrez para reducir los costos de dos insumos que consideró fundamentales: el amoniaco y la semilla.
“Le reconozco como una mujer de valor, secretaria, porque no cualquiera se enfrenta a estas grandes empresas y les dice las cosas como son, o bien, tenemos que trabajar nosotros en producir nuestra semilla”, expresó.
Bello Esquivel sostuvo que el esquema actual de adquisición de semillas debe modificarse y planteó que el Gobierno y los productores trabajen en alternativas para producirlas en la entidad.
La visita de López Gutiérrez a Sinaloa forma parte de una serie de encuentros con sectores productivos que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado domingo en su visita a Culiacán.
La reunión con los agricultores fue planteada como seguimiento a los compromisos asumidos por la mandataria federal para atender las necesidades del campo sinaloense, particularmente los problemas de rentabilidad y los costos de producción.