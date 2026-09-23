$!Sader plantea banco para pequeños agricultores de Sinaloa

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural planteó crear un banco en Sinaloa para financiar a pequeños productores que actualmente no pueden acceder a créditos por falta de garantías. La propuesta fue presentada este miércoles por la Secretaria de Agricultura, Columba Jazmín López Gutiérrez, durante una reunión con productores agrícolas y autoridades estatales en Palacio de Gobierno, en Culiacán.

López Gutiérrez señaló que, como ejercicio inicial, un esquema que atendiera a 20 mil productores con créditos de 50 mil pesos requeriría alrededor de 100 millones de pesos. “Ahorita me llevo la tarea de esta parte de los que no tienen garantías, es importante verlo, y ya hice aquí mis cuentas, si tenemos tan sólo con 20 mil productores de 50 mil pesos, nos salen 100 millones de pesos”, dijo. “Y se hace un banco, si ahorita en este proceso lo logramos tener, ustedes tendrían un banco propio, y entonces ese banco de Sinaloa, hay que ver cómo lo hacemos crecer para que los financie, y este es uno de nuestros principales objetivos”, agregó.

La funcionaria planteó que el financiamiento sea parte de una estrategia para reducir los costos de producción agrícola, ante la caída de los precios internacionales del maíz. En ese sentido, propuso que Sinaloa produzca sus propias semillas con apoyo del Inifap, para que los agricultores puedan adquirirlas a menor costo. “Nuestro primer objetivo es que Sinaloa tenga sus semillas, su siguiente objetivo es que Sinaloa tenga un sistema de producción que le permita la planeación de la cual todos han estado hablando. Un tercer objetivo es el almacenamiento, otro objetivo que tenemos que tener pues es su banco”, expuso.

Además, informó que se abrirá el registro para productores de trigo para comenzar con el pago de apoyos compensatorios al precio de comercialización y anunció que el frijol será incorporado a los esquemas de apoyo de Cosechando Soberanía. Durante el encuentro, el director de FIRA, Alan Elizondo Flores, informó que el organismo participará en Cosechando Soberanía mediante créditos, seguros agrícolas y coberturas de precios. Los pequeños productores podrán acceder a créditos de hasta un millón 300 mil pesos, con una tasa preferencial de 9 por ciento, mientras que para productores asociados como persona moral el financiamiento podrá alcanzar los 8 millones de pesos. FIRA estimó que con estas herramientas el costo promedio de producción de una hectárea de maíz podría bajar de 54 mil a 49 mil pesos.