Sader publica mecánica operativa para el pago de incentivos a productores de trigo; llaman a cumplir trámites

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dio a conocer este miércoles la mecánica operativa para el otorgamiento de incentivos económicos dirigidos a productores de trigo panificable del ciclo otoño–invierno 2024-2025, beneficio que aplicará en 12 estados del País, incluido Sinaloa.

El esquema establece que solo podrán acceder al apoyo quienes estén registrados en el padrón de beneficiarios de la Sacer, y fija parámetros diferenciados para pequeños y medianos productores:



• Pequeños productores: hasta 8 hectáreas y máximo 50 toneladas.

• Medianos productores: de 8 a 50 hectáreas y límite de 140 toneladas.



A ellos se les otorgará un precio preferencial y el estímulo se calculará con base en la diferencia entre el precio de garantía y el precio de referencia definido por la dependencia federal.

Para acceder al beneficio, los productores deberán cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar la documentación completa ante las ventanillas correspondientes. Entre los requisitos se solicita:



• Acuse de registro en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la SADER, descargable en suri.agricultura.gob.mx:8001.

• Identificación oficial, comprobante de domicilio vigente, CURP, y designación de beneficiario.

• Cuenta bancaria nivel 4, sin límites de depósitos y con antigüedad no mayor a tres meses.

• Documentos que acrediten la propiedad o legal posesión del predio, como títulos, certificados parcelarios, contratos de arrendamiento o constancias de autoridades locales.

• Georreferencia del predio, permisos de siembra, comprobantes de agua, facturas y evidencia de entrega de grano.

• Comprobantes de comercialización y de pago, incluidos archivos PDF y XML de facturas del ciclo agrícola O–I 2024-2025.

• Estar al corriente en obligaciones fiscales, con constancia de situación fiscal y opinión positiva vigente.



La mecánica operativa fue autorizada por Ulises Luna, director general de Precios y Ordenamiento Comercial.

Tras su publicación, el Secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, exhortó a los trigueros del Estado a agilizar los trámites y cumplir puntualmente con los requisitos para asegurar su acceso a los incentivos.

Bello Esquivel reiteró que cualquier duda o consulta sobre el proceso puede aclararse a través del sitio oficial: https://www.suri.agricultura.gob.mx:8001/.