$!Sale Cirilo Celis del DIF y regresa al Cabildo de Culiacán

Cirilo Celis Acuña dejó la dirección general del DIF Municipal para reincorporarse como Regidor propietario del Ayuntamiento de Culiacán, mientras que el Regidor Juan Guadalupe Pimentel Valdez solicitó licencia indefinida sin goce de sueldo para asumir la titularidad de esa institución.

El movimiento se dio a conocer durante la sesión ordinaria de Cabildo de este miércoles, mediante los oficios de reincorporación de Celis Acuña y de solicitud de licencia de Pimentel Valdez.

De acuerdo con el documento presentado ante el Pleno, Cirilo Celis informó que concluiría su licencia como Regidor y regresaría a sus funciones a partir del viernes 11 de septiembre.

Por su parte, Juan Pimentel solicitó licencia indefinida sin goce de sueldo a partir de este miércoles 16 de septiembre, con lo que dejará su cargo como Regidor para asumir un nuevo encargo.

Celis Acuña asumió la dirección del DIF de Culiacán desde noviembre de 2024, mismo mes en que inició la nueva administración de Juan de Dios Gámez Mendívil.

Este, habría solicitado su licencia temporal en la primera sesión de Cabildo de la administración y dejó a su suplente María José Chávez.

Celis Acuña explicó que su regreso al Cabildo representa el cierre de un ciclo al frente del DIF Municipal, donde trabajó en la mejora de procedimientos internos, atención territorial y vinculación con instituciones públicas y privadas.

“Yo en el 2024, como ella lo comentó, fui electo en la plantilla que constituye el día de hoy el Ayuntamiento de Culiacán y al cerrar este ciclo en el DIF, me reincorporo aquí a mis funciones como Regidor propietario”, señaló.

Dijo que continuará trabajando desde las colonias y sindicaturas de Culiacán, así como en las comisiones que tiene asignadas.

“Vamos a seguir trabajando desde las colonias, desde las sindicaturas, como lo hemos venido haciendo también desde el Bienestar”, expresó.

Sobre su salida del DIF, destacó los avances en la mejora de procedimientos internos, las jornadas de salud y servicios, la entrega de apoyos ortopédicos y los convenios con instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Educación Pública.

Pimentel deja la Regiduría

Durante la sesión, Juan Guadalupe Pimentel Valdez informó que solicitó licencia indefinida sin goce de sueldo para separarse temporalmente de su responsabilidad como Regidor y asumir un nuevo encargo.

“Hoy solicito licencia y me separo de este Cabildo por mi compromiso con Culiacán, pero mi compromiso por Culiacán permanece intacto”, manifestó.