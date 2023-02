El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública publicó el Ranking 2022 de Las 50 ciudades más violentas del mundo y, en esta ocasión, Culiacán no figura dentro de ellas. Sin embargo, dicha clasificación no considera los casos de personas desaparecidas y no localizadas que se registran a diario en el estado.

El Gobernador Rubén Rocha Moya celebró la noticia a través de su cuenta de Twitter.