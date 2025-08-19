Sale mal estrategia de Vargas Landeros

El ex Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y su equipo de abogados, solicitó una audiencia para revisar notificaciones, pero tuvo que solicitar la cancelación de las audiencias cuando vio que no llegó parte de sus defensores.

Vargas Landeros llegó la mañana de este martes al Centro de Justicia de Aguaruto vestido con un saco gris y un pantalón café claro, acompañado de Bernardo Cárdenas.

Y aunque el propio Vargas Landeros admitió haber hecho la solicitud de las audiencias especiales, se negó a explicar el contenido de las notificaciones.

Solo se limitó a señalar que es una estrategia.

Durante la audiencia, luego de que uno de los abogados defensores señaló sobre la petición de la audiencia, el juez Carlos Alberto Herrera sugirió que todos los abogados debían conocer el contenido de la solicitud y de las notificaciones, por lo que decidieron retirar los escritos de solicitud de la audiencia especial.

Además se solicitó la reprogramación de otra audiencia programada a las 11:00 horas, de causa penal diferente, pero cuya finalidad era la misma.