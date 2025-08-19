Sale mal estrategia de Vargas Landeros; solicita audiencia y sus abogados no llegan

El ex Presidente Municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y su equipo de abogados, solicitó audiencias para revisar notificaciones por los dos procesos abiertos en su contra, pero debido a la ausencia de la mitad de su equipo de defensores, tuvo que solicitar la cancelación de las mismas audiencias.

Vargas Landeros llegó poco antes de las 08:00 horas al Centro de Justicia de Aguaruto, vestido con un saco gris y un pantalón café claro, acompañado de Bernardo Cárdenas, ex funcionario estatal y del municipio de Ahome.

A las 08:30 horas se le programó una audiencia especial, en la 830/2025, en la que hay una acusación en su contra por abuso de poder y delitos cometidos contra el servicio público, y otra a las 11:00 horas, de la causa 1025/2026, en la que se la acusa de Ejercicio indebido del servicio público y de Desempeño irregular de la función pública, en ambos casos como respuesta a una solicitud suya y de sus abogados, con el objeto de “revisar escritos enviados por sus abogados”, por unas “notificaciones “.

Vargas Landeros admitió haber hecho la solicitud de las audiencias especiales, se negó a explicar el contenido de las notificaciones. Sólo se limitó a señalar que es una estrategia.

“Es parte de una estrategia que trae la defensa”, dijo.

La primera de las dos audiencias se realizó y empezó 10 minutos más tarde de lo programado.

Después de presentarse dos de los cuatro abogados defensores y los agentes del Ministerio Público y fiscales anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, el juez Carlos Alberto Herrera confirmó haber recibido los escritos y la programación de esta audiencia con la intención de revisar las notificaciones.

Sin embargo, los abogados defensores señalaron que pretendían posponer la audiencia, debido a que dos de sus compañeros, que fueron quienes hicieron las solicitudes y enviaron los escritos, no habían podido llegar a la sede de justicia ni podrían hacerlo en el día.

El juez, sin embargo, sugirió que todos los abogados deberían conocer el contenido de la solicitud y de las notificaciones, con lo que dar continuidad a la audiencia, pero los defensores decidieron retirar los escritos de solicitud de la audiencia especial y la intención de revisar las notificaciones, lo que canceló tanto la audiencia por la causa 830/2025 como la de la causa 1026/2025.

“Tuvimos problemas en los vuelos, que no alcanzaron a conseguir lugar, me notificaron ayer, en menos de 24 horas, y este, por eso no pudimos llegar, pero estamos en una reprogramación. Es una audiencia que yo había solicitado”, señaló al final de la audiencia.

Ambas audiencias serán reprogramadas una vez que se haga una nueva solicitud, según explicó Vargas Landeros.

“Es parte de la estrategia”, insistió.

Vargas Landeros fue desaforado por el Congreso del Estado el pasado 2 de mayo, luego de que la Fiscalía General del Estado inició un proceso judicial en su contra por presunto ejercicio indebido del servicio público y se inició un juicio político en su contra.

En su lugar, los diputados del Congreso nombraron a Antonio Menéndez como alcalde sustituto el mismo día del desafuero de Vargas Landeros.

Por esto, el hoy ex Presidente Municipal de Ahome promovió un juicio de amparo a nivel federal y el pasado 29 de julio, el Juzgado Primero de Distrito en Zacatecas le otorgó una suspensión definitiva en contra del desafuero para que fuera reinstalado en su cargo.

Sin embargo, en el Ayuntamiento de Ahome y el Congreso del Estado han insistido en que no tienen notificaciones y que además es improcedente el actuar del Juzgado de Zacatecas.