Sale Sergio Torres de terapia intensiva tras dos semanas hospitalizado por atentado

Tras permanecer 14 días en terapia intensiva, el Diputado local de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, fue trasladado a terapia intermedia al presentar avances en su estado de salud, informaron fuentes del Gobierno de Sinaloa.

El legislador continúa internado en una clínica privada de Culiacán, donde recibe atención especializada y permanece bajo vigilancia constante como parte de su proceso de recuperación.

La mejoría se da después de que Torres Félix fue sometido a una segunda cirugía de carácter craneal, además de un procedimiento reconstructivo en una de sus manos, afectada por un disparo durante el ataque armado del que fue víctima.

El atentado ocurrió el miércoles 28 de enero, poco antes del mediodía, sobre el Paseo Niños Héroes, a la altura de la calle Domingo Rubí, en las inmediaciones de las oficinas de Movimiento Ciudadano en Culiacán.

En ese momento, el Diputado y la legisladora Elizabeth Montoya Ojeda se dirigían al Aeropuerto Internacional de Culiacán para viajar a la Ciudad de México, donde atenderían actividades partidistas. Ambos habían solicitado retirarse de una comparecencia en el Congreso del Estado minutos antes del ataque.

Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar y hasta ahora no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

El estado de salud del Diputado local es reportado como estable dentro de su evolución, mientras las investigaciones para esclarecer el atentado continúan en curso.