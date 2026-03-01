Salen de Jordania 14 sinaloenses; Gobierno estatal da seguimiento a su retorno

Los 14 sinaloenses que se encontraban en Amán, Jordania, y que enfrentaban dificultades para regresar al País, ya se encuentran fuera de esa nación y en proceso de traslado a México, informó el Gobierno del Estado.

De acuerdo con la administración encabezada por el Gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaría General de Gobierno mantiene comunicación permanente con autoridades diplomáticas mexicanas para dar seguimiento al retorno seguro de los connacionales.

La titular de la dependencia, Yeraldine Bonilla, estableció contacto con la Cónsul de México en Jordania, María Guadalupe Trad Brambila, quien confirmó que los 14 ciudadanos mexicanos, 10 mujeres y cuatro hombres, recibieron acompañamiento consular hasta concretar su salida de la zona de conflicto.

Según la información oficial, seis de las personas salieron por vía marítima desde el puerto de Áqaba, en Jordania, con destino a Sharm el-Sheij, en Egipto, donde actualmente esperan un vuelo que los traslade a México.

Las otras ocho optaron por viajar en vuelos comerciales durante la madrugada del domingo 1 de marzo hacia Casablanca, Marruecos. Se reportó que arribaron sin contratiempos y que posteriormente se trasladarán a Madrid, España, desde donde abordarán un vuelo con destino a México el próximo 4 de marzo.

El Gobierno estatal indicó que continuará atento al desarrollo de los traslados hasta garantizar que los sinaloenses arriben de manera segura a territorio nacional y posteriormente a Sinaloa.