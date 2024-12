Salida del titular de seguridad pública de Sinaloa se veía venir tras el mal manejo de la crisis de violencia: abogados

La salida del Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, se veía venir debido al mal manejo de la crisis de violencia que se ha extendido a más de 100 días en diversas partes del Estado, apuntó el presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, Francisco Javier Villarreal Gastélum.

El pasado sábado, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, tomó protesta a Óscar Rentería Schazarino como nuevo Secretario de Seguridad Pública del Estado, luego de pedir la renuncia de Mérida Sánchez.

El presidente del FAS indicó que confían en que el nuevo titular de la SSP devuelva la tranquilidad en la entidad y señaló que la nueva estrategia de seguridad debería estar basada en la coordinación entre autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

“Esa salida era como una salida anunciada ya, dado las negativas de los resultados que se han generado (...) esperemos que el nuevo Secretario de Seguridad Pública dé los resultados esperados que vienen siendo la paz, la tranquilidad y desde luego eso a través de una coordinación”, aseveró.

“Ahora, en la actualidad, que acudan de manera conjunta todas las corporaciones habidas y por haber, obviamente no todas en un mismo evento sino de manera coordinada, un elemento de Tránsito Municipal y Estatal Preventivo, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Ejército Mexicano, Marina y si es posible que estén acompañados de un Ministerio Público que dé fe”.

Criticó que pese a ser observables los resultados negativos por el Secretario saliente, no se le llamara a comparecer ante el Congreso del Estado como medida de vigilancia de los funcionarios públicos en los anteriores gobiernos.

“Cuando un Secretario, cuando un funcionario de Estado no funcionaba o miraban que las cosas estaban mal ¿Qué hacía el Gobierno del Estado? Los citaba al Congreso del Estado, a través del Poder Ejecutivo y hacía una rendición de cuentas, ahora la pregunta ¿por qué no lo llamaron a rendición de cuentas al Congreso del Estado? ¿Por qué no han llamado a funcionarios que no han funcionado o que les detectan fallas?”, dijo.

“Esa práctica no se le dio en ningún momento y no decimos que fallaron en ese aspecto, tal vez fue la confianza en sus elementos de Secretarios de Estado y eso llevó, pues obviamente, llevó al desastre que se vive hoy aquí en Sinaloa”.