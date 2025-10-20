$!Salinas Pliego acusa persecución gubernamental en Sinaloa; el Gobernador se deslinda

El empresario de medios de comunicación, deportivo y de tiendas departamentales, Ricardo Salinas Pliego, acusó que a nivel nacional se ha instruido a los gobernadores a iniciar procesos en su contra, y que en el caso de Sinaloa se busca trastocar su equipo de fútbol Mazatlán F.C. “Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de fútbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior Gobierno del Estado”, denunció el empresario mediante una publicación en la red social X.

“¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en este momento tan complicado para ellos con el tema de la violencia?”. El empresario expuso que el equipo aporta publicidad, flujo turístico, económico y proyección positiva para el Estado, y defendió que la concesión del equipo y del estadio está apegado a la ley. El Gobernador Rubén Rocha Moya respondió públicamente al mensaje de Salinas Pliego, también mediante X. En su declaración el Mandatario puntualizó que en su administración tienen claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del estado de derecho.