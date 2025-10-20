$!Salinas Pliego acusa persecución gubernamental en Sinaloa; el Gobernador se deslinda

El empresario de medios de comunicación, deportivo y de tiendas departamentales, Ricardo Salinas Pliego, acusó que a nivel nacional se ha instruido a los gobernadores a iniciar procesos en su contra, y que en el caso de Sinaloa se busca trastocar su equipo de fútbol Mazatlán F.C.
“Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de fútbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior Gobierno del Estado”, denunció el empresario mediante una publicación en la red social X.
“¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en este momento tan complicado para ellos con el tema de la violencia?”.
El empresario expuso que el equipo aporta publicidad, flujo turístico, económico y proyección positiva para el Estado, y defendió que la concesión del equipo y del estadio está apegado a la ley.
El Gobernador Rubén Rocha Moya respondió públicamente al mensaje de Salinas Pliego, también mediante X.
En su declaración el Mandatario puntualizó que en su administración tienen claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del estado de derecho.
El Gobernador aseguró que no existe por parte de las instituciones del Estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de fútbol sede de Mazatlán F.C.
“En el Gobierno de Sinaloa, que encabezó en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, tenemos absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho, y una condición indispensable para el desarrollo de toda índole, especialmente el desarrollo económico”, publicó el Gobernador.
“En esa virtud, considero oportuno aclararle, que no existe por parte de las instituciones del Estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con
respecto al estadio de fútbol, casa y sede del equipo Mazatlán FC, el cual cuenta con una gran afición y multitud de seguidores que visitan nuestro puerto en cada partido”.
Por último el mandatario emitió un mensaje a los empresarios del estado, garantizando la cooperación con los entes gubernamentales.
“México y de otros países que invierten en Sinaloa, les damos garantías plenas de certeza jurídica y de respeto a los actos realizados conforme al derecho vigente en ésta y anteriores administraciones estatales. Pacta sunt servanda”, escribió.