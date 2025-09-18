Salta ‘Mingo’ Vázquez del PRI al Partido Verde Ecologista

José Domingo “Mingo” Vázquez Márquez dejó su militancia con el Partido Revolucionario Institucional para unirse a las filas del Partido Verde Ecologista de México.

El nuevo militante del Verde dejó la dirigencia municipal del partido tricolor en Ahome, la cual asumió en abril del 2025 cuando César Emiliano Gerardo Lugo pasó a ser dirigente estatal priista.

”Mingo” Vázquez tiene como antecedentes haber disputado la elección por la Presidencia Municipal de Ahome en 2021 y 2024, en ambas siendo superado en las urnas por Gerardo Vargas Landeros.

En las primeras elecciones partió como candidato del Partido del Trabajo, mientras que en los últimos comicios fue postulado por la alianza PAN-PRI-PRD-PAS para la Alcaldía.

El dirigente estatal del Verde en Sinaloa, Ricardo Madrid Pérez, destacó que Mingo Vázquez representa un activo importante para extender los trabajos en calle con la ciudadanía.

“Sabemos que es una gente que sabe trabajar el territorio, con la gente, porque confiamos que sus ideales van de acuerdo a los del partido de siempre buscar el bien mayor y la buena política”, expresó.