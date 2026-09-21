$!Salud atendió a 40 personas por altas temperaturas durante evento de Sheinbaum

Aproximadamente 40 personas tuvieron que recibir atención médica durante el evento encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum en Culiacán, debido a afectaciones relacionadas con las altas temperaturas que se registraron durante la jornada.
El Secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que algunas personas presentaron malestares derivados de la exposición al calor, por lo que fueron atendidas en el lugar, principalmente con hidratación y estabilización, sin que se registraran complicaciones mayores.
“No se dieron incidentes mayores, es decir, no hubo pacientes que tuvieron algún colapso serio, se presentaron algunos casos relacionados con un poco deshidratación, hubo pacientes que se marearon y fueron atendidos. Los que atendimos afortunadamente fueron incidentes menores, pues prácticamente sí relacionados con el calor, con el clima”, expresó.
El personal de salud mantuvo un operativo coordinado con Cruz Roja, Protección Civil y otras instituciones, explicó, con el objetivo de brindar atención inmediata a quienes lo necesitaran durante el desarrollo del evento.
González Galindo indicó que, pese a las condiciones de temperatura, la jornada transcurrió sin mayores contratiempos y las personas atendidas no requirieron situaciones de mayor gravedad.
“Se trabajó todo, se reguló a través del Centro Regular de Urgencias Médicas del CRUM de Secretaría de Salud y de ahí se apoyó Protección Civil, Cruz Roja IMSS Bienestar, el IMSS o Issste, todos estuvieron allá al pendiente de lo que surgiera pero, hubo un centro de mando que es el Centro de Mando Regular de Urgencias Médicas y de ahí que estuvieron todos en el operativo pues estuvo muy vigilado”, mencionó.
Ante las altas temperaturas que continúan presentándose en Sinaloa, llamó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor calor.
“Las personas que se mantengan bien hidratadas y se evite la exposición solar sobre todo en los horarios que puede haber mayor radiación, que las unidades médicas cuentan con vida suero oral para las pacientes o las personas que deseen obtenerlo”, expuso.