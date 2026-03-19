Salud de Sinaloa llama a reforzar cuidados ante pronóstico de onda de calor

Ante el pronóstico de altas temperaturas para el Estado, la Secretaría de Salud de Sinaloa emitió un llamado a la población para adoptar medidas preventivas que reduzcan riesgos a la salud, principalmente en niñas, niños y personas adultas mayores.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, a partir de este jueves se prevé el ingreso de una onda de calor ocasionada por una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, lo que generará condiciones de ambiente seco, cielo despejado y ausencia de lluvias en la entidad.

El incremento térmico será considerable, con registros que podrían alcanzar entre los 40 y 45 grados en la zona norte del Estado, mientras que en el resto del territorio las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados.

Ante este escenario, el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo, enfatizó la necesidad de adoptar hábitos que permitan prevenir afectaciones como la deshidratación o el golpe de calor.

“Sobre todo mantener la hidratación adecuada de los niños y adultos mayores. La exposición a la luz solar, a los rayos solares, que sea menor de lo necesario. Así es y que se hagan actividades físicas en lugares techados y después de las 4 de la tarde”, indicó.

Explicó que una de las principales recomendaciones es asegurar el consumo constante de líquidos, incluso sin tener sensación de sed, así como evitar permanecer por periodos prolongados bajo la radiación solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Asimismo, se sugiere modificar rutinas diarias, como la práctica de ejercicio, para realizarlas en espacios cerrados o en horarios posteriores a las 16:00 horas, cuando las condiciones climáticas son menos extremas.

Además, se prevé la presencia de vientos de componente oeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, lo que, sumado al calor, puede incrementar la sensación térmica.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones emitidas, con el fin de prevenir complicaciones durante este periodo de altas temperaturas en la entidad.