Salud en Sinaloa mantiene atención de urgencias activa durante Semana Santa en hospitales del Estado

La Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que, durante la próxima temporada de Semana Santa, los hospitales públicos de Sinaloa mantendrán la atención médica continua, priorizando los servicios de urgencias para garantizar respuesta inmediata ante cualquier situación que lo requiera.

El Secretario Cuitláhuac González Galindo explicó que la red hospitalaria estatal seguirá operando con normalidad en áreas críticas, mientras que únicamente se realizarán modificaciones en la agenda de consultas externas, sin afectar la atención de pacientes que requieran atención inmediata o intervenciones urgentes.

Señaló que tanto instituciones estatales como federales, incluyendo el IMSS y el ISSSTE, ya cuentan con esquemas de guardias previamente definidos para estos periodos, lo que permite asegurar la continuidad de los servicios médicos sin interrupciones.

De igual manera, destacó que servicios como urgencias generales, atención prehospitalaria y procedimientos quirúrgicos de emergencia estarán plenamente cubiertos, con equipos médicos disponibles las 24 horas del día durante toda la temporada vacacional.

“Las guardias están establecidas, las urgencias siguen funcionando sin pausa. En los hospitales ya está organizado el personal, tanto médico como de enfermería, para cubrir cualquier eventualidad. También se mantienen las áreas quirúrgicas de emergencia y la atención por parte de los servicios de auxilio. Todo está preparado para responder a cualquier situación”, señaló.

Entre las unidades que continuarán operando bajo este esquema se encuentran el Hospital Pediátrico de Sinaloa, el Hospital de la Mujer y los Hospitales Generales del Estado, los cuales mantendrán su funcionamiento mediante turnos y guardias programadas.

Las autoridades de salud explicaron que estos roles de trabajo ya se encuentran establecidos previamente, lo que permite una adecuada distribución del personal y asegura la atención permanente en áreas prioritarias durante los días de mayor afluencia vacacional.

La Secretaría de Salud reiteró su compromiso de garantizar servicios médicos durante periodos en los que aumenta la movilidad y el riesgo de incidentes.