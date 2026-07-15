Salud llama a cuidar el bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes durante vacaciones de verano

La Secretaría de Salud de Sinaloa exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a aprovechar el periodo vacacional de verano para fortalecer la salud mental de niñas, niños y adolescentes mediante hábitos saludables, actividades recreativas y una mayor convivencia familiar.

El paidopsiquiatra Crispín Moreno señaló que, además de proteger a los menores de las altas temperaturas e incentivar una adecuada hidratación, es importante prestar atención a su bienestar emocional.

“En estas vacaciones además de protegernos del sol y mantenernos bien hidratados, es importante cuidar nuestra salud mental y la de nuestra familia”, expresó.

Explicó que durante el receso escolar es recomendable mantener un equilibrio entre el descanso y la organización de actividades, con el fin de evitar el ocio excesivo y el sedentarismo.

También sugirió flexibilizar los horarios de sueño sin perder por completo las rutinas, para facilitar el regreso a clases una vez concluido el periodo vacacional.

“Flexibiliza los horarios permitiendo que tus hijos despierten más tarde, pero con un límite lógico sin exceder las 8:30 de la mañana; eso facilitará el posterior regreso a clases y evitará alteraciones en el ciclo de sueño”, indicó.

En materia de actividad física, recomendó fomentar la práctica de deportes, juegos y paseos al aire libre, al señalar que estas actividades ayudan a mejorar el estado de ánimo, favorecen un descanso reparador y contribuyen a disminuir los niveles de ansiedad.

Asimismo, pidió moderar el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a pantallas y evitar el uso de dispositivos electrónicos durante la hora previa a dormir, ya que el exceso de estímulos puede afectar la regulación emocional y la calidad del sueño.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a las familias sinaloenses para aprovechar las vacaciones como una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares, fomentar hábitos saludables y contribuir al bienestar emocional de niñas, niños y adolescentes.