Salud llama a reforzar medidas de higiene para evitar enfermedades por alimentos en temporada de calor

La Secretaría de Salud de Sinaloa exhortó a la población a reforzar las medidas de higiene en el manejo y consumo de alimentos durante la temporada de calor, con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales ocasionadas por bacterias y otros microorganismos que proliferan con las altas temperaturas.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, explicó que durante el verano aumenta el riesgo de contaminación de los alimentos, especialmente aquellos que requieren refrigeración, por lo que es importante adquirirlos únicamente en establecimientos que cumplan con las medidas sanitarias y verificar que se encuentren en buen estado.

Señaló que el lavado adecuado de los alimentos y de las manos, así como la correcta refrigeración de productos como pescados, mariscos, carnes y lácteos, son acciones fundamentales para reducir el riesgo de enfermedades.

“En esta temporada de calor aumenta la proliferación de bacterias, por eso es muy importante el lavado de todos los alimentos. La refrigeración de los alimentos también es muy importante. Separar los alimentos crudos de los cocinados, incluso, el cortarlos en diferentes tablas. El lavado de manos es fundamental, disminuye el 80 por ciento de las enfermedades virales y bacterianas”, indicó.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, utilizar agua potable, lavar y desinfectar frutas y verduras, cocinar completamente pescados, mariscos y carnes, además de evitar consumir alimentos que hayan permanecido durante varias horas a temperatura ambiente.

La Secretaría de Salud también hizo un llamado a no consumir mariscos crudos o de procedencia desconocida, debido a que representan un mayor riesgo de provocar enfermedades, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos.

La dependencia recordó que los principales síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos son diarrea, vómito, dolor abdominal, fiebre y deshidratación.

Ante la presencia de cualquiera de estos signos, recomendó evitar la automedicación y acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana para recibir atención médica.

La Secretaría de Salud reiteró que adoptar medidas preventivas en la preparación y conservación de los alimentos es la mejor forma de reducir riesgos y disfrutar de la temporada vacacional con mayor seguridad para toda la familia.